agenzia

Lo ha comunicato il ministro della cultura Alessandro Giuli

ROMA, 03 LUG – Si è dimesso il direttore generale Cinema e audiovisivo, Nicola Borrelli. Lo ha comunicato in una nota il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che “lo ringrazia e gli conferma la propria stima per il lavoro svolto fin qui”. Non sono indicate le cause delle dimissioni.

