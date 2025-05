Cinema: Fratoianni, ‘indecente campagna stampa destra contro attori’

agenzia

Roma, 19 mag. “Sapevamo che dalle parti della destra sono allergici alle critiche e al dissenso: lo vediamo tutti i giorni come si comportano e reagiscono dalle stanze del potere. E non sia mai che si osi criticare un ministro e le politiche del governo in pubblico perché in questo caso viene messo all’opera lo squadrismo mediatico dei giornali fiancheggiatori. È quello che sta accadendo contro i registi, gli autori, gli attori che dal premio David in poi hanno denunciato la situazione del cinema italiano”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“Ed ecco all’opera il quotidiano di proprietà di un senatore della destra che comincia con mettere alla gogna – prosegue il leader di SI – Elio Germano, Pierfrancesco Favino, Paolo Virzì, Valeria Golino, Gabriele Muccino: la loro colpa aver ricevuto finanziamenti statali per le loro opere. Evidentemente quando hai finanziamenti dello Stato, questa è la logica della destra, deve essere obbediente e muto e se il cinema italiano con i suoi autori, i suoi interpreti e i suoi lavoratori è in grande difficoltà non fa niente”.