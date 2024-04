Cinema, Letta (Medusa): “Presto un progetto molto molto siciliano”

agenzia

Siracusa, 13 apr. “C’è un progetto molto interessante che verrà annunciato a giorni, che si concretizzerà a breve, posso dire solo che sarà molto molto siciliano per quello che racconta e per chi lo racconta, ma non posso dire altro. Posso dire che è un ritorno”. Lo ha annunciato Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa Film a margine degli Stati Generali del Cinema al Castello Maniace di Siracusa. Letta non ha voluto dire di quale progetto si tratti ma ha spiegato che “sarà annunciato a breve”. Qualcuno pensa a Giuseppe Tornatore, ma Letta non ha voluto aggiungere altro.

“Per migliorarsi e magari per uscire fuori da confini nazionali il più possibile -continua-, occorre lavorare molto sulla qualità. Negli ultimi 2-3 anni abbiamo assistito a una ulteriore selettività da parte del pubblico che ha così espresso esigenze molto specifiche che siamo chiamati a cogliere per dare corso a progetti che abbiano le potenzialità per essere visti dal pubblico, non solo quello di casa ma anche quelli che vanno nelle sale cinematografiche”.