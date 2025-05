Cinema: Manzi, ‘da Giuli e Fdi attacchi e vittimismo, mentre settore è in ginocchio’

agenzia

Roma, 12 mag. “È ora di smetterla con il vittimismo. Non parliamo di insulti, ma di critiche legittime e fondate. Il ministro Giuli dovrebbe comportarsi da ministro della Repubblica, rappresentando tutti i cittadini, e non limitarsi a attaccare e rivendicare un’identità di parte, come fa ogni volta che interviene pubblicamente, dichiarandosi ‘a lavoro’ per quel fantomatico 30% che sostiene il suo partito”. Così la capogruppo democratica nella commissione cultura della camera, Irene Manzi.