Cinema: Muccino, ‘Negli Usa ho vissuto degli abissi, in Italia ho trovato il mio posto’**

Siracusa, 12 apr. “Il Muccino di oggi direbbe al Muccino di inizio carriera che ti accadranno tante di quelle cose che non immagini neanche che possano esistere, belle e brutte. Alla fine si sono equiparate, ci sono state delle cose straordinarie e altre che sono stati abissi, soprattutto in America. Negli Stati Uniti ho conosciuto abissi. E l’estasi. Oggi sto benissimo Ma sono tornato in Italia da sette anni e ho avuto modo di fare tre film. Ho trovato il mio logo e il mio posto”. Lo ha detto all’Adnkronos il regista Gabriele Muccino a margine degli Stati Generali del Cinema in corso a Siracusa. “Oggi ho trovato il mio linguaggio senza produttori invadenti come sono quelli americani che ingaggia il regista, mentre in Italia è il regista che va a cercare il produttore ma rimane all’apice, lì il regista è letteralmente licenziabile. Senti che sei il capitano della nave ma hai l’armatore sopra di te”, ha concluso.

