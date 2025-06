Cinema: Orfini, ‘governo riconosce crisi settore, ora cambio passo’

agenzia

Roma, 6 giu. “Per mesi abbiamo chiesto al governo di incontrare tutte le realtà del mondo del cinema. Per mesi ci è stato risposto che bastava parlare con Anica e Apa. Per mesi abbiamo segnalato che c’era una grave crisi. Per mesi ci è stato risposto che non era vero e che davamo i numeri. Per mesi abbiamo spiegato che il decreto sul tax credit era sbagliato e paralizzava il settore. Per mesi ci è stato risposto che andava tutto bene. Oggi finalmente il governo si è degnato di interloquire con una delegazione del settore, ha riconosciuto l’esistenza della crisi, ha emanato un decreto correttivo del tax credit”. Così Matteo Orfini del Pd.