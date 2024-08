Cinema: Piccolotti (Avs), ‘tax credit darebbe colpo mortale a produzioni indipendenti’

agenzia

Roma, 6 ago. “Il mondo del cinema italiano è in rivolta e fa bene, il cosiddetto tax credit disegnato dal governo Meloni darebbe un colpo mortale alle produzioni indipendenti e alle possibilità espressive per giovani talenti nel mondo del cinema italiano”. Lo afferma Elisabetta Piccolotti, dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Come avviene in tutti i settori – prosegue la parlamentare rosso-verde della commissione cultura di Montecitorio – questo governo fa gli interessi e liscia il pelo ai grandi player del mercato a svantaggio dei piccoli che confidavano nel tax credit per poter impostare un minimo di programmazione per gli anni a venire. Che il Ministro Sangiuliano e il Governo Meloni snobbino i lavoratori dell’audiovisivo era chiaro: ad esempio quando si è trattato di avviare l’indennità di discontinuità lo hanno fatto in un modo che non risolve né il problema della precarietà né quello dell’indigenza di tanti lavoratori e lavoratrici dello spettacolo”.