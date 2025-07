Cinema: Schifani, ‘interverrò in manovra di bilancio per finanziamento film Biagio Conte’**

agenzia

Palermo, 3 lug. “Interverrò in manovra di bilancio perché venga rimediato a questo grave errore”. Lo ha detto all’Adnkronos il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, tornando sulla notizia dell’esclusione dalla Sicilia Film Commission del film “Biagio Conte. La vita per gli ultimi”, tratto dalla biografia omonima di Giacomo Pilati. La storia di Biagio Conte doveva diventare una serie Rai, scritta da Stefano Rulli (coautore, fra gli altri, de “La Piovra”), prodotta da Anele, con Alessio Vassallo nei panni del missionario laico. L’esclusione dai finanziamenti regionali oggi ha scatenato la reazione di Schifani che nel pomeriggio ha detto: “Chiederò all’assessore al Turismo di fornirmi tutte le informazioni utili per comprendere le motivazioni di questa decisione”. Adesso l’annuncio del finanziamento “per rimediare a questo grave errore”.

