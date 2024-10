Cinema: Schlein, ‘grazie a Segre per opera su figura straordinaria Berlinguer’

agenzia

Roma, 16 ott. “Oggi il film ‘Berlinguer – La grande ambizione’ di Andrea Segre aprirà la diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Ci tenevo moltissimo a partecipare, non solo per l’importanza di questo film che esce a 40 anni dalla scomparsa di Enrico Berlinguer, ma pure perché conosco e stimo da tanti anni il lavoro di Andrea Segre”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Purtroppo non mi è possibile esserci dovendo assicurare la mia presenza domattina presto al prevertice socialista a Bruxelles in vista del Consiglio europeo. Questa sera ci sarà una nutrita delegazione del partito democratico ad assistere alla proiezione. Io la recupererò al più presto e voglio esprimere i miei complimenti al regista, al cast e a tutta la produzione per aver dedicato quest’opera a una figura straordinaria alla quale siamo molto legati”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA