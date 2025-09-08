Cinque i candidati alla successione di Iannantuoni alla Crui

agenzia

Presentate le candidature, le votazioni al via dal 25 settembre

ROMA, 08 SET – Durante l’assemblea straordinaria della Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane di oggi pomeriggio due rettrici e tre rettori hanno confermato e argomentato la propria intenzione di succedere a Giovanna Iannantuoni, presidente in carica. La votazione si svolgerà durante l’assemblea ordinaria del prossimo 25 settembre e sarà coordinata dal Decano, Lucio d’Alessandro, rettore dell’Università Suor Orsola Beninicasa. I candidati sono dunque: Antonio Garofalo, Rettore dell’Università Parthenope di Napoli, Lorenzo Lo Muzio, Rettore dell’Università di Foggia Massimo Midiri, Rettore dell’Università di Palermo, Alessandra Petrucci, Rettrice dell’Università di Firenze, Laura Ramaciotti, Rettrice dell’Università di Ferrara. Lo Statuto prevede che il presidente è eletto tra i rappresentanti degli associati ordinari: nelle prime due votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione anche alla terza votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione.

