Cipollone (Bce), contante indispensabile, digitale lo integrerà

agenzia

'Tutti devono accettarli come pagamenti'

ROMA, 04 AGO – Il contante è ancora indispensabile e la Bce si sta impegnando per garantirne la pronta disponibilità e la facilità d’uso. E l’euro digitale non sostituirà banconote e monete, ma piuttosto le integrerà, offrendo una “espressione digitale del contante”. E’ quanto spiega Pietro Cipollone, membro del board della Bce in un intervento pubblicato sul sito della Banca centrale europea. “Le banconote e le monete in euro hanno corso legale in tutta l’area dell’euro, ricorda e pertanto tutti devono accettare il pagamento in contanti se il pagatore insiste. Pratiche come il rifiuto del contante da parte degli esercenti o l’esposizione di cartelli con la dicitura “vietato l’uso dei contanti” non sono solo indesiderabili, in quanto limitano la libertà di scelta del pagatore in termini di pagamento, ma sono anche fondamentalmente incoerenti con il corso legale del contante in euro, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea”. Cipollone ribadisce che la disponibilità di contante sia in forma fisica che elettronica “rafforzerà l’autonomia dell’Europa nei pagamenti. Con un euro digitale accanto al contante, gli europei beneficeranno di una gamma più ampia di metodi di pagamento. Potranno utilizzare la moneta della banca centrale per quasi tutti i tipi di pagamento, comprese le transazioni online, e beneficeranno di maggiore sicurezza, protezione, efficienza, privacy e inclusività”. “In futuro, i consumatori dell’area dell’euro apprezzeranno avere banconote, monete ed euro digitali nei loro portafogli, tutti con corso legale, accessibili sempre e ovunque e adatti a diverse preferenze e scenari di pagamento. Il contante rimarrà quindi di grande importanza e coesisterà con altri mezzi di pagamento. Soprattutto in tempi di crisi, il contante può soddisfare esigenze critiche del pubblico che le alternative non possono sostituire completamente. In breve: il contante è qui per restare”.

