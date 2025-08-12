Cisterna a fuoco su A1, code sino a 10 chilometri

agenzia

Tratto chiuso tra Orte e Roma per la rimozione del mezzo

ROMA, 12 AGO – Ancora code sulla A1 Milano-Napoli per il tratto chiuso compreso tra Orte e il bivio con la diramazione Roma nord verso la capitale, per consentire le operazioni di rimozione di un’autocisterna di Gpl, andata in fiamme nel pomeriggio di ieri e ora spenta, all’altezza del km 525. Intorno Alle 7 nel tratto compreso tra Attigliano e Orte verso Roma si registrano 10 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Orte. Attualmente sul luogo dell’evento, a seguito della conclusione delle operazioni di trasbordo del Gpl liquido, sono in corso le attività di messa in sicurezza della mezzo pesante e successivamente si procederà con la pulizia del piano viabile. Restano inoltre chiusi sulla A1 Milano-Napoli il tratto compreso tra il bivio con la Diramazione Roma Nord e Ponzano Romano e sulla Diramazione Roma Nord il tratto compreso tra Fiano Romano e il bivio con A1 Milano-Napoli verso Firenze. Si registrano inoltre code all’uscita obbligatoria di Fiano Romano. Agli utenti in transito diretti verso Roma o Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orte, percorrere la viabilità ordinaria SS675 verso Viterbo e SS2 Via Cassia verso Roma, e proseguire sul GRA verso la A1 Milano-Napoli. Agli utenti diretti verso Firenze, in transito sulla A1 Milano-Napoli, si consiglia di percorrere la Diramazione Roma Sud, proseguire sul GRA, percorrere la viabilità ordinaria SS2 Via Cassia verso Viterbo e SS675 verso Orte e rientrare in A1 a Orte. Agli utenti in transito sulla Diramazione Roma Nord diretti verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria a Fiano Romano, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Orte. Per le lunghe percorrenze, a chi è diretto verso Roma si consiglia di percorrere la A11 Firenze-Pisa Nord all’altezza di Firenze Nord, proseguire su A12 Genova-Livorno, percorrere la SS1 Via Aurelia verso Roma, sulla A12 Roma-Civitavecchia e proseguire sul GRA verso A1 Milano-Napoli.

