I ricavi sono aumentati dell'8%

NEW YORK, 15 LUG – Citigroup ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto in aumento di quasi il 25% a 4 miliardi di dollari e ricavi in crescita dell’8% a 21,7 miliardi. La banca ha beneficiato della maggiore volatilità dei mercati, così come gli altri colossi di Wall Street.

