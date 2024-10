Cittadinanza: Bakkali (Pd), ‘partiti si assumano responsabilità risultato’

agenzia

Roma, 30 set. – “Un risultato straordinario che dobbiamo prendere in carico come forze politiche e che è il frutto del protagonismo delle associazioni che su questo tema lavorano da 20 anni. Due anni fa abbiamo ricordato i 30 anni dalla legge 91/92, molti di queste giovani e questi giovani sono arrivati dopo l’approvazione di questa legge. Abbiamo in qualche modo cambiato l’Italia, un’Italia nuova. Questo risultato va assunto come responsabilità di tutte le forze che credono che questo sia un punto di partenza fondamentale, un’apertura rispetto alla maturazione del dibattito su questo tema che viene puntualmente strumentalizzato sulla pelle di questi ragazzi e di queste ragazze che sono parte integrante non solo della società di oggi ma fondamentali per il futuro del nostro paese”. Lo dice la deputata del Pd Ouidad Bakkali, parlando con i giornalisti, dopo la consegna delle firme in Cassazione per il referendum sulla cittadinanza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA