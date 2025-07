Cittadinanza: Boldrini, ‘tema serio non da boutade estiva’

agenzia

Roma, 3 lug. “Siamo sempre disposti a parlare di una legge sulla cittadinanza, ma non può essere una boutade estiva di Forza Italia. Già l’anno scorso avevano finto di mettere in campo la questione della cittadinanza ed è tutto finito in un nulla di fatto. È un tema serio su cui non si può scherzare, che tocca la vita di centinaia di migliaia di giovani. Se, come ha dichiarato Tajani, Forza Italia non è disposta a trattare con i Gruppi di opposizione su nessun punto e considerato che i suoi alleati di governo non hanno alcuna intenzione di affrontare la questione, come pensa di fare approvare la legge?”. Lo afferma Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

