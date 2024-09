Cittadinanza: Bonino, ‘raccolta firme un successo, Meloni non si metta di traverso’

agenzia

Roma, 25 set “La raccolta firme per il referendum sulla cittadinanza è stata un successo. Nemmeno io ero così certa ci saremmo riusciti, mentre Riccardo Magi era più deciso e ha trascinato un po’ tutti. È un referendum abrogativo che dimezza da 10 a 5 anni i tempi per richiedere la cittadinanza: spero che Meloni non si metta di traverso”. Lo ha detto la presidente di +Europa Emma Bonino, a START su Skytg24.

“Per anni i governi e le forze politiche si sono concentrate solo sui respingimenti: noi invece chiediamo maggiore integrazione. Gli immigrati non solo possono essere una risorsa come ci dicono le principali associazioni produttive, ma visto il fenomeno della denatalità che interessa in particolare l’Italia, dobbiamo anche chiederci chi pagherà le pensioni per le prossime generazioni”, ha aggiunto.