Cittadinanza: Ciani, ‘Tajani ha ragione, la soluzione è facile se si esce da stereotipi’

agenzia

Roma, 21 ago “Ha ragione Tajani, bisogna svegliarsi perché il mondo è cambiato! La nostra legge sulla cittadinanza risale al 1992, l’anno dello scoppio della guerra in Jugoslavia, di mani pulite e di Salvatores che vince l’Oscar con Mediterraneo”. Lo dice Paolo Ciani, all’Adnkronos, a proposito del dibattito sulla cittadinanza.

“Il mondo è decisamente cambiato ed è importante che un leader di centrodestra si dica disponibile a cambiare una legge desueta come questa. Se si esce da contrapposizioni ideologiche, definizioni stereotipate (di cui pochi conoscono la reale ricaduta) e si pensa alla realtà del Paese e al bene delle persone è più facile trovare una soluzione”, spiega ancora il vice capogruppo del Pd-Idp alla Camera e segretario di Demos, che a Montecitorio ha depositato una sua Pdl sulla cittadinanza.