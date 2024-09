agenzia

Roma, 12 set. “Per tutta l’estate Forza Italia ha garantito battaglie per i diritti, soprattutto sullo Ius scholae. Arriva in Parlamento e vota come Salvini contro i diritti. Ha preso per i fondelli i cittadini”. Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva, ai microfoni del Tg2.

