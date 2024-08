Cittadinanza: Foti (FdI), ‘perché la sinistra non è intervenuta quando era al governo?’

agenzia

Roma, 19 ago “Per quanto riguarda il dibattito sulla cittadinanza, non temo un asse tra Forza Italia e il centrosinistra sullo Ius scholae. La posizione del centrosinistra è strumentale e lo chiarisce il fatto che dicano di essere per lo Ius soli, ma poi portano avanti lo Ius scholae perché sperano possa essere approvato. Mi sembra un modo di ragionare un po’ garibaldino”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, in una intervista a La Stampa.