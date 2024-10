agenzia

Roma, 9 ott. Ius Italiae? “Non la vedo come una priorità o come qualcosa di indispensabile. Lo scorso anno sono state assegnate in Italia 220mila cittadinanze, un record europeo. Questo dimostra come la legge attuale in Italia funzioni e funzioni bene”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo Fdi alla Camera Tommaso Foti.

