Cittadinanza: Gasparri (Fi), ‘noi faremo proposte, altri potranno votarle’

agenzia

Roma, 12 set. “Non accettiamo lezioni da nessuno, men che meno dai grillini. Antonio Tajani sta ponendo con serietà, insieme a tutta Forza Italia, un problema riguardante l’accesso alla cittadinanza italiana. Le leggi vigenti devono essere oggetto di riflessione. Noi non votiamo emendamenti altrui, ma, come abbiamo detto in maniera molto chiara, avanzeremo attraverso i nostri gruppi parlamentari una precisa proposta, che discuteremo prima nel centrodestra. Non si fa il giochino dell’emendamento, la politica del nulla, dell’ignoranza e della provocazione tipica dei grillini, personaggi venuti dal nulla dove presto ritorneranno. Forza Italia fa le sue proposte, non vota le carnevalate altrui. Non facciamo passi indietro, ma ne facciamo avanti nella politica, nel consenso e nella credibilità”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri