Cittadinanza: Lupi, ‘serve confronto in maggioranza, cambiare testo senza pregiudizi’

agenzia

Roma 29 mar “Sulla cittadinanza c’è bisogno di un confronto nella maggioranza e in Parlamento, il testo va assolutamente migliorato, cambiato. Non bisogna avere pregiudizi verso le comunità all’estero. Noi moderati rappresentiamo il più importante partito degli italiani all’estero, il Maie, e non siamo stati coinvolti, ma ci sarà il passaggio parlamentare e sono convinto che nella maggioranza, con il confronto, troveremo la soluzione migliore”. Lo ha detto Maurizio Lupi a margine del Congresso di Azione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA