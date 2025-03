Cittadinanza: Magi a congresso Psi, ‘referendum per dare valore a democrazia’

agenzia

Roma, 23 mar. “Quello che viviamo è un momento drammatico, in cui siamo chiamati anche a fare delle scelte coraggiose e di collaborazione straordinaria. Una questione importante legata al tema dell’Europa è il tema della democrazia e della crisi della democrazia che è la crisi dei sistemi rappresentativi, dei parlamenti e della democrazia liberale. Da questo punto di vista l’iniziativa che stiamo portando avanti insieme, il referendum sulla cittadinanza dell’8 e 9 giugno, riveste un’importanza particolare per far vivere la democrazia attraverso uno strumento, e con la modalità dell’espressione diretta non mediata e non di delega, previsto dalla nostra costituzione”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo al congresso del PSI.