Cittadinanza: Magi, ‘boom di firme referendum, sito in tilt tutta la notte’**

agenzia

Roma, 20 set. “Con l’adesione di oltre 30 sindaci, di tante personalità del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo come il professor Alessandro Barbero, il ct della nazionale femminile di Pallavolo Julio Velasco, la cantante Levante, il regista Matteo Garrone, l’attore Andrea Pennacchi, nelle ultime ore c’è stata una impennata di firme al ritmo di 3mila firme all’ora”. Così il segretario di +Europa Riccardo Magi.