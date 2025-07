Cittadinanza: Magi, ‘da Fi ius solae non ius scholae’

agenzia

Roma, 4 lug. “Ci sembra che puntualmente con l’arrivo dell’estate, e sicuramente anche per effetto del referendum, Tajani riprenda a parlare di riforma della cittadinanza e di ius scholae. Il problema è che c’è subito il muro di sbarramento dei suoi alleati di destra ma in questo modo Forza Italia prende in giro migliaia di ragazze e di ragazzi che attendono una vera riforma. Noi che siamo stati promotori del referendum sulla cittadinanza siamo disposti in Parlamento a discutere e anche a votare qualsiasi proposta purché sia migliorativa davvero della normativa vigente. Quella di FI ci sembra che sia invece più restrittiva, almeno così la rivendica Tajani. Il punto è: si fa sul serio? Dove sta questa proposta nel calendario dell’Aula? Più che ius scholae, al momento mi sembra uno ‘ius solae’, una sola”. Lo ha affermato il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, parlando con i cronisti a Montecitorio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA