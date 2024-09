Cittadinanza: Magi, ‘da oggi al via raccolta on line firme referendum’

agenzia

Roma, 6 set. “Ci siamo! Finalmente si parte: da oggi potete firmare on line sulla piattaforma pubblica e gratuita, anche dall’indirizzo referendumcittadinanza.it, il referendum che consentirà di cominciare a cambiare la legge sulla cittadinanza”. Lo annuncia sui canali social il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Tutti coloro che nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, negli anni scorsi hanno detto di essere favorevoli a una riforma della legge sulla cittadinanza – sottolinea Magi – possono fare qualcosa di concreto firmando e facendo firmare: chiediamo che si dimezzi a cinque anni il periodo di legale soggiorno che i cittadini stranieri devono avere come requisito per la concessione della cittadinanza. Questo riguarda un bacino molto grande di persone che vivono in Italia e che sono già radicate nel nostro paese e che sono regolari, lavorano, hanno i figli che vanno a scuola. Riguarda – prosegue il segretario di +Europa – potenzialmente oltre due milioni di persone, più i loro figli, cioè tantissime bambine e tantissimi bambini”.