Cittadinanza: Magi, ‘depositiamo referendum ai primi di settembre’

agenzia

Roma, 28 ago. “Abbiamo vissuto due settimane in pieno agosto parlando di riforma della legge sulla cittadinanza, complice il nostro lavoro e poi l’uscita del vicepremier Tajani, salvo poi finire per non essere più una priorità per Forza Italia, come invece avevano detto, e con l’esegesi di Berlusconi. Che, come noto, ha detto tutto e il contrario di tutto. Ma conta quello che si fa e non ha fatto niente sulla cittadinanza e invece ha fatto la legge Bossi-Fini”. Così Riccardo Magi, segretario di +Europa, intervistato da Affaritaliani.it sulla marcia indietro di Forza Italia sullo Ius Scholae.

“Tajani ha gettato la maschera ma lo avevamo previsto. Sarebbe stato impossibile per lui votare con le opposizioni e contro gli alleati di governo, avrebbe potuto dire che il tema della cittadinanza fa parte dell’agenda parlamentare e non di governo, ma oggettivamente sapevamo che non sarebbe stato realistico. Poi se Forza Italia abbia agito così per ottenere qualcosa in cambio non lo so e nemmeno mi interessa”, spiega Magi.