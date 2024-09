Cittadinanza: Magi (+Eu), ‘c’è un Paese che vuole riforme, futuro e democrazia’

agenzia

Roma, 24 set “Queste 500mila firme sono il segno che c’è una parte del Paese che non ci sta a questo tipo di racconto, che vuole discutere, che vuole dibattere anche di temi come questo, che vuole delle riforme che diano un futuro al Paese. Queste 500mila firme sono il segno della non rassegnazione delle persone e sono anche un grande segno per la democrazia”. Lo ha detto Riccardo Magi, sul referendum sulla cittadinanza.

“Il 6 settembre, quando abbiamo depositato il quesito insieme agli altri soggetti promotori, in pochissimi credevano che fosse possibile una mobilitazione del genere, cioè che fosse possibile raccogliere in poco più di due settimane 500mila firme su un tema difficile, divisivo come quello della riforma della legge sulla cittadinanza, soprattutto su un tema che questo governo e molti altri prima di questo hanno affrontato e utilizzato in maniera ideologica, avvelenando il dibattito pubblico”, ha spiegato il segretario di Più Europa.

“Per noi in particolare è una vittoria, quella del raggiungimento del quorum, ma anche quello di aver riconquistato la possibilità di raccogliere le firme sui referendum grazie alla firma digitale”, ha sottolineato.