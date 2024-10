Cittadinanza: Magi, ‘numeri record dimostrano mobilitazione straordinaria’

agenzia

Roma, 30 set. – “Abbiamo deposito 637.487 firme per il referendum sulla cittadinanza, 155mila sono state raccolte in 24 ore, più di 9mila persone hanno lasciato la disponibilità a diventare attivisti digitali, 25 personalità del mondo della musica, dello spettacolo, dello sport, della letteratura, dell’Accademia hanno messo a disposizione la loro voce per invitare i cittadini a firmare”. Lo dice Riccardo Magi, segretario di +Europa, all’uscita dalla Corte di Cassazione dopo il deposito delle firme per il referendum sulla cittadinanza.