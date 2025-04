Cittadinanza: Magi, ‘stupore per parole Conte, nulla di progressista in libertà coscienza’**

agenzia

Roma, 16 apr. “Non posso nascondere lo stupore di fronte alle parole di Giuseppe Conte sul Referendum Cittadinanza. Conte ha detto che lascerà ‘libertà di coscienza’ nella scelta tra riformare una legge sbagliata e non fare niente: non c’è nulla di progressista in questo”. Lo scrive sui social il segretario di +Europa, Riccardo Magi, presidente del comitato promotore del referendum cittadinanza, dando appuntamento domani alle ore 17 a Piazza Vittorio per la presentazione del simbolo e dello slogan della campagna.

“Noi crediamo invece che sia arrivato il momento di cambiarla questa legge, perché è cambiata l’Italia e perché ci sono già tantissime persone che sono nate e cresciute qui, che studiano e lavorano qui, che pagano le tasse qui ma che non sono italiani. E la pensano come noi anche tantissimi elettori ed elettrici del Movimento 5 Stelle che stanno già dando una mano in ogni angolo del Paese”.