Cittadinanza: Magi, ‘tavolo opposizioni parta da referendum’

Roma, 13 set. “I ragazzi delle associazioni di nuovi italiani ieri sera hanno chiesto con forza a noi forze di opposizione di aderire al referendum sulla cittadinanza. I leader presenti si sono presi l’impegno di firmare e mobilitarsi. Bene. Se un tavolo per costruire l’alternativa ci può essere parta da qui, da subito, perché questa battaglia definisce chi siamo e che visione abbiamo per il futuro dell’Italia. Chiamerò oggi stesso tutti i leader per cercare la cooperazione più larga possibile. Mancano pochi giorni, serve tutta la mobilitazione di cui siamo capaci”. Lo scrive sui suoi canali social il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

