Cittadinanza: Majorino (Pd), ‘Ius Scholae passo avanti, noi ci siamo ma Fi si decida’**

Roma, 12 giu. Il Pd ha una sua proposta organica di riforma della cittadinanza, ma è disponibile a “creare in Parlamento una maggioranza sullo Ius Scholae che costituirebbe in ogni caso un passo avanti”. Però Forza Italia “deve decidersi”: finora ha fatto “solo interviste” e la cittadinanza non è tema da “teatrino delle dichiarazioni”. Pierfrancesco Majorino, responsabile Casa e Immigrazione della segreteria di Elly Schlein, risponde così all’Adnkronos sulla proposta dello Ius Scholae di Fi.

“Abbiamo depositato da mesi in Parlamento una nostra proposta organica di riforma della cittadinanza che non si limita allo Ius Scholae. E su questa intendiamo insistere. Ma -sottolinea Majorino- come già ribadito, siamo sempre stati assolutamente disponibili a creare in Parlamento una maggioranza sullo Ius Scholae che costituirebbe in ogni caso un passo avanti”.