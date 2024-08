Cittadinanza: Mazzetti (Fi), ‘siamo nella direzione giusta con fermezza e condivisione’

agenzia

Roma, 23 ago. “Forza Italia, grazie ad Antonio Tajani, ha posto il tema del miglioramento e la semplificazione delle norme per la cittadinanza, così tradurre ciò che nel programma c’è scritto in concretezza, con logica e non sterile ideologia. Ricordo che nel programma, insieme al contrasto all’immigrazione irregolare, si è deciso di inserire la proposta di ‘favorire l’inclusione sociale e lavorativa degli immigrati regolari’, sul quale gli italiani sono stati concordi”. Lo afferma Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e segretario della commissione bicamerale per la Semplificazione.