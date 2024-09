Cittadinanza: Mulè (Fi), ‘è un referendum propositivo, la nostra Costituzione lo esclude’**

agenzia

Roma, 25 set. “Leggendo il quesito referendario è chiaro secondo me che non è un referendum abrogativo. Si tratta di un referendum propositivo, escluso dalla nostra Costituzione; di una innovazione legislativa che vuole prevedere che un articolo della legge del 1992 sui figli adottati si applichi erga omnes, cioè a chiunque”. Il quesito “si intesta quindi una novella normativa che non c’entra nulla con un referendum di tipo abrogativo”. Ad intervenire con l’Adnkronos è il vice presidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè (Fi), che sulla velocità con cui sono state raccolte le 500mila firme, anche grazie alla possibilità di sottoscrizione on-line, commenta: “E’ evidente che c’è un forte interesse rispetto ad una parte politica. Il punto è che il Parlamento su certi temi deve legiferare ed evitare che si inneschi l’idea, sbagliata, che con i referendum si possano innovare le leggi”. “I referendum di natura popolare non hanno questa caratteristica e si rischia di tradire quella che è una previsione costituzionale”.