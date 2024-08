Cittadinanza: Mulè, ‘tema diritti trasversali, maggioranza non andrà in crisi’

agenzia

Roma, 18 ago. “Non si tratta di un tema di maggioranza ma trasversale, come per definizione lo sono i diritti. Esistono diverse sensibilità, che appunto il Parlamento rappresenta. Berlusconi lasciò sempre libertà di voto sul tema dei diritti, in questo caso in più c’è da affrontare una realtà con cui già facciamo i conti. L’idea che giovani dal colore della pelle diverso dal nostro che vivono qui, si sono formati qui, sono integrati, non possano automaticamente acquisire la cittadinanza dopo un percorso prestabilito, ci allontana dal concetto di integrazione, di modernità”. Lo ribadisce Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.