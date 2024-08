Cittadinanza: Nevi, ‘Berlusconi voleva lo ius scholae, disponibili a parlarne anche con il Pd’

agenzia

Roma, 19 ago “Stiamo ribadendo le nostre idee che portiamo avanti da tantissimo tempo a questa parte, non ultima la proposta dello Ius scholae che a veder bene è datata tre anni fa e veniva proprio dal fondatore del nostro partito Silvio Berlusconi: in particolare Berlusconi era favorevole ai due cicli scolastici per ottenere la cittadinanza e il tutto legato al tema del buon comportamento”. Lo dice a ‘Repubblica’ il portavoce di FI Raffaele Nevi.

“Stiamo già lavorando a una nostra proposta e ne parleremo con gli alleati. Pensiamo che ci sia la possibilità di migliorare la già buona legge attuale sula cittadinanza e legarla alla formazione: senza automatismi ma come premio e coronamento di un percorso di integrazione”, prosegue il deputato di Forza Italia.