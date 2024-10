Cittadinanza: Nevi (Fi), ‘in prima linea contro quelle false’

agenzia

Roma, 15 ott. “Forza Italia e il ministro degli Esteri Tajani sono in prima linea contro il business delle cittadinanze false ed è anche per questo che abbiamo proposto una forte stretta in questo ambito, affinché non siano concesse in modo automatico e senza una corretta integrazione. Grazie all’impegno del nostro segretario nazionale Antonio Tajani, infatti, è stata operata una importante rete di controlli in merito al rilascio delle cittadinanze da parte dei consolati esteri attraverso il meccanismo dello ius sanguinis, arginando la produzione di documentazione vecchia e spesso falsa”. E’ quanto dichiara in una nota il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi.