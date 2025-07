Cittadinanza: P. De Luca, ‘andare a vedere carte, su diritti centralità al Parlamento’

agenzia

Roma, 3 lug. “L’apertura arrivata in queste ore da Forza Italia sulla proposta dello Ius Scholae credo sia, a mio avviso, da analizzare e valutare con serietà ed attenzione. Affidare al dibattito parlamentare la centralità per quando riguarda questa discussione sarebbe utile e positivo per l’intero Paese. Mi auguro non si tratti però ancora una volta di una boutade lanciata per mero posizionamento politico strumentale. L’obiettivo di tutti dovrebbe essere quello di fare finalmente dei passi avanti nella nostra una società sui diritti, per renderla più giusta ed inclusiva”. Lo dichiara Piero De Luca, capogruppo del Pd in commissione politiche europee alla Camera.

