Cittadinanza: Ricciardi (Pd), ‘grazie a Presidente Mattarella, accolte preoccupazioni Cgie’

agenzia

Roma, 17 giu. “Un ringraziamento al Presidente della Repubblica Mattarella rispetto all’attenzione mostrata al dibattito suscitato nella comunità degli italiani all’estero in merito al provvedimento sulla cittadinanza. Il presidente ha accolto lo “spaesamento” e le giuste e profonde preoccupazioni del Cgie. Non a caso ha dichiarato che sarà certamente utile, e da seguire con attenzione la riflessione che si aprirà sul tema in questa sessione, per favorire una riconsiderazione dei temi aperti”. Così Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo Pd.

