Cittadinanza: Ronzulli, ‘per sinistra ius scholae arma distrazione massa per riforma giustizia’

agenzia

Roma, 3 lug. “La sinistra cerca di usare l’arma di distrazione di massa dello ius scholae, che non è all’ordine del giorno, per nascondere la vera notizia: al Senato sta continuando inesorabilmente il percorso di avvicinamento verso una giustizia più giusta ed imparziale. L’approvazione da parte dell’Aula della modifica dell’articolo 102 della Costituzione, che introduce la separazione delle carriere, rappresenta un nuovo, importante passo per un sistema giudiziario equo, trasparente e davvero al servizio dei cittadini”. Così, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.

