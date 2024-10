Cittadinanza: Santanchè, ‘ius italiae? Con alleati si troverà sintesi, non ho pregiudizi’

agenzia

Brucoli (Siracusa), 5 ott. “Oggi ci dobbiamo concentrare su quello che è il nostro programma di governo e andare avanti in quella direzione. Poi si può parlare di tutto, si faranno delle riflessioni. Con gli alleati abbiamo ottimi rapporti, si troverà una sintesi, una quadra. Abbiamo un presidente del consiglio che lo ha sempre fatto e continuerà a farlo, per cui non ho né pregiudizi né altro. Dico per adesso dobbiamo rispondere a chi ha votato Fdi e il centrodestra. Quindi fare quello che era nel nostro programma. Si può fare di più e altro? Parliamone”. Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè a margine della convention di Fdi a Brucoli (Siracusa) parlando della proposta di Fi sullo Ius Italiae.

