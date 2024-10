agenzia

Roma, 6 ott La proposta di Forza Italia sulla cittadinanza? “Dobbiamo guardarla bene. Noi partiamo di una posizione diversa, che non vuol dire che non siamo disposti a dialogare anche con Forza Italia su proposte concrete. Ne discuteremo, ma non sono disposta a partecipare a dibattiti estivi”. Lo ha detto Elly Schlein a In altre parole.

