Cittadinanza: Schlein, ‘stretta incomprensibile governo su nipoti italiani all’estero’

agenzia

Roma, 20 mag. “Agli italiani all’estero bisogna dirgli che il governo sta rubando il diritto alla cittadinanza dei loro nipoti”, con la legge in discussione in Parlamento “i nipoti delle vittime di Marcinelle non avrebbero più diritto alla cittadinanza, quindi è una stretta incomprensibile quando noi abbiamo sempre avuto un grande rapporto e rispetto della diaspora e di chi ha portato l’Italia in giro per il mondo, con tanti sacrifici”. Lo dice Elly Schlein a Porta a Porta e a Bruno Vespa che le fa notare le opacità su traffico di passaporti che si sono verificate, la segretaria Pd ribatte: “Quando per colpire un abuso si colpiscono tutti è un fallimento della politica, non è buona politica”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA