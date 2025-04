Cittadinanza: ‘SìamoItalia’, tricolore simbolo della campagna per il sì al referendum

agenzia

Roma, 17 apr Un tricolore e lo slogan #SìamoItalia per la campagna referendaria in vista del voto dell’8 e 9 giugno. A svelarli è stato il Comitato promotore del referendum sulla cittadinanza con, tra gli altri, la coordinatrice della campagna Antonella Soldo; Riccardo Magi e Deepika Salhan, co-presidenti del Comitato promotore.

“Il sì a questo referendum è per i nostri fratelli e le nostre sorelle -ha spiegato Magi-. Come ha detto Mattarella questo è un referendum patriottico, perché Mattarella ha detto che è patriota chi con origini in altri Paesi sente come proprie le leggi e la Costituzione e contribuisce con il proprio lavoro alla comunità italiana e ad attuare le leggi e la Costituzione”.

“Nel momento in cui mi è stata data la cittadinanza italiana questo tricolore mi ha accettata, ma lo ero già prima italiana e lo ha fatto troppo tardi, con tante pene e sofferenze -ha detto la Salhan-. Il traguardo dell’8 e 9 giugno, per noi nuove generazioni, è la vita. Rappresenta la lotta contro la violenza di genere, il colonialismo, il razzismo e la possibilità di vivere in questo Paese con la dignità e le tutele che tutte le persone hanno ogni giorno”.