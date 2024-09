Cittadinanza: Silvestri (M5s), ‘stupito da mancanza sensibilità maggioranza’

agenzia

Roma, 11 set “Sono rimasto stupito dalla assenza di sensibilità della maggioranza sulla cittadinanza, un dibattito che ha la destra durante l’estate, che dicono importante, ma non è nemmeno iniziato il processo in commissione. La maggioranza continua a non dire quello che pensa, noi invece vorremmo conoscere il loro pensiero”. Lo ha detto il capogruppo del M5s Francesco Silvestri al termine della capigruppo.

