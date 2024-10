Cittadinanza: Tajani, ‘Ius Italiae no scivolamento sinistra, centrodestra non sia oscurantista’**

agenzia

Santa Flavia (Palermo), 26 ott. “Non c’è nessun pericoloso scivolamento a sinistra” con la proposta dello Ius Italiae. “La nostra proposta non deve scandalizzare nessuno, bisogna solo leggerla. Siamo una forza adeguata ai tempi. Il centrodestra non può esser oscurantista da questo punto di vista”. A dirlo nel suo intervento alla kermesse di Fi in corso a Santa Flavia (Palermo) è il vicepremier Antonio Tajani parlando della proposta sullo Ius Italiae presentata tempo fa. “Combattiamo i migranti irregolari, soprattutto quelli che sfruttano le persone – dice dobbiamo dire ai nostri alleati che siamo pronti al confronto. Anche la Sinistra affronti il tema con serietà e non con demagogia. Vogliamo dare delle regole serie per far sì che il nostro paese, ancorato ai nostri valori, tenga conto di un milione di ragazzi che vanno a scuola e che hanno diritto ci chiedere la cittadinanza italiana”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA