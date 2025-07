Cittadinanza: Tajani, ‘paura di inglobare è segno debolezza, voglio convincere alleati’

agenzia

Roma, 6 lug. “Per lo ius italiae vorrei convincere i nostri alleati, entrando nel merito della nostra proposta, quella del referendum era una proposta per 5 anni, noi siamo per dieci anni. Intanto in Parlamento facciamo la riforma della giustizia e quella fiscale, poi spiegheremo ai nostri alleati la bontà della nostra proposta”. Lo dice Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ospite del Forum in Masseria. “Non è che ti fai rispettare se insulti un musulmano, devi essere forte della tua identità, la paura di inglobare è un segno di debolezza”, dice.

