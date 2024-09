Cittadinanza: Zanella (Avs), ‘se Fi traducesse in voti parole di Tajani avremmo ius scholae’

agenzia

Roma, 16 set. “Non c’è stata nessuna apertura da parte della maggioranza sulla nostra proposta sullo ius scholae che potrebbe essere legge se Forza Italia traducesse in voti le parole del suo segretario Tajani. Dunque, bambine e bambini continuano a essere privati del diritto di sentirsi uguali ai loro compagni di scuola e questo è vergognoso”. Lo ha detto in Aula alla Camera la capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Luana Zanella.