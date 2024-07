Ciucci, ‘su Ponte Stretto affermazioni prive di fondamento’

agenzia

'Ponte ha un impatto positivo sull' intero paese'

ROMA, 31 LUG – “Non ci siamo mai sottratti al confronto su tutti gli aspetti dell’opera, pronti ad accogliere indicazioni, suggerimenti, eventuali migliorie, ma la risposta è spesso con affermazioni prive di fondamento tecnico scientifico. In altre parole l’obiettivo non è migliorare il progetto, ma porre ostacoli di ogni tipo per impedirne la costruzione”. Così l’ad della Società Stretto di Messina, Pietro Ciucci risponde alle principali osservazioni sollevate oggi da un’associazione contraria alla realizzazione del ponte. L’ad ribadisce la strategicità del progetto, ” la migliore risposta alla domanda di un più efficiente e moderno sistema di collegamento tra la Sicilia, la Calabria e il resto del Continente. É un’opera del territorio per il territorio, con un impatto positivo per l’intero Paese che unisce due regioni del Mezzogiorno con oltre 7 milioni di abitanti” afferma. “Come tessera del mosaico trasportistico nazionale ed europeo, nell’ambito del Corridoio ferroviario-stradale della rete TEN-T ‘Helsinki – Palermo – La Valletta’, rende sostenibile il prolungamento del sistema di alta velocità/capacità ferroviaria nazionale ed europeo in Calabria e in Sicilia. Non si può negare che un collegamento stabile, arricchendo le opzioni di mobilità e contribuendo al contenimento dei costi di trasporto, rappresenti un valore aggiunto per i cittadini.”

