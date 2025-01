Clarios premiata per il suo impegno a favore della sostenibilità

agenzia

HANNOVER, Germania, 16 gennaio 2025 /PRNewswire/ — Clarios, il più grande, tecnologicamente avanzato e responsabile produttore di batterie a bassa tensione al mondo, ha ricevuto il premio inaugurale “Excellence in Sustainability” da ATR International. ATR International è uno dei principali gruppi commerciali internazionali nel settore dell’aftermarket automobilistico e funge anche da fornitore e sviluppatore internazionale di sistemi per officine. In Europa, il marchio premium di Clarios per le batterie per autoveicoli è VARTA.

Secondo ATR International, Clarios è stata insignita del premio “Excellence in Sustainability” per i seguenti motivi

“Il premio dimostra che i nostri sforzi verso la sostenibilità sono riconosciuti sia all’interno del settore che dai nostri clienti. Il fatto che Clarios sia il primo a ricevere questo premio ATR è un risultato notevole”, afferma Theres Gosztonyi, Vice President Aftermarket EMEA di Clarios. Il premio è stato consegnato a Bernd Evers, Sales Director EMEA, Lisa Klein, Director Brand Marketing EMEA, e Alexander Bruchwald, Senior International Key Account Manager, in rappresentanza di Clarios, in occasione dell'”ATR International Preferred ATR Suppliers (IPAS) Forum” durante il Motorworld Region di Stoccarda, in Germania, nel dicembre 2024. Questo forum è la piattaforma di ATR International per onorare i suoi fornitori più importanti.

Clarios è ben nota per la sua esperienza nel processo di riciclaggio del piombo . Ad esempio, nel 2023 Clarios è stata insignita dell’International Sustainability Award. Le batterie a fine vita sono una risorsa fondamentale che consente a Clarios di riciclare 8.000 batterie usate ogni ora di ogni giorno in tutta la sua rete. Le batterie al piombo dell’azienda sono progettate in modo che il 100% dei materiali delle batterie possa essere recuperato, riciclato e riutilizzato in modo responsabile per realizzare nuove batterie o altri prodotti. “La sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa sono al centro delle nostre operazioni e dei nostri prodotti”, afferma Christian Rosenkranz, Vice President of Sustainability & Corporate Affairs EMEA. “Le richieste normative per la riduzione delle emissioni stanno aumentando il fabbisogno energetico per le batterie a bassa tensione in tutti i veicoli, aumentando la domanda di batterie più avanzate. Di conseguenza, la circolarità è essenziale per i nostri sforzi di sostenibilità. A livello globale, il 76% del piombo e il 54% della plastica nelle nostre batterie provengono da contenuti riciclati o rigenerati”.

Informazioni su Clarios Clarios è il leader globale nelle tecnologie avanzate per le batterie a bassa tensione per la mobilità. Le nostre batterie e soluzioni intelligenti alimentano quasi tutti i tipi di veicoli e si trovano in 1 auto su 3 oggi in circolazione. Con circa 18.000 dipendenti in oltre 100 paesi, offriamo una profonda esperienza ai nostri partner Aftermarket e OEM e affidabilità, sicurezza e comfort nella vita di tutti i giorni. Rispondiamo al pianeta con una rigorosa attenzione alla sostenibilità, promuovendo le migliori pratiche di sostenibilità e sostenendole in tutto il nostro settore. Lavoriamo per garantire che il 100% dei nostri prodotti venduti sia riciclabile e ricicliamo 8.000 batterie all’ora nella nostra rete. Clarios è una società in portafoglio di Brookfield.

